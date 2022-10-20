Ижевск, 20 октября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. «Наша республика вошла в список субъектов, в которых утвержден базовый режим готовности. С точки зрения жизни обычных граждан ничего не меняется», — написал на своей странице в социальной сети глава Удмуртии Александр Бречалов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Бречалов

При этом есть вопросы, которые необходимо решить максимально быстро региональному правительству и ответственным ведомствам. В частности, это усиление охраны общественного порядка и обеспечение безопасной работы объектов связи, коммуникаций, энергетики и других учреждений.

«Будем действовать в режиме координации. Региональный штаб будет курировать работу республиканской, муниципальной власти и силовых структур, чтобы все работали в этом направлении слаженно и оперативно», — подчеркнул Бречалов.

Он добавил, что на федеральном уровне будут созданы два штаба, которые возглавят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин. Их задачи — оснащение всем необходимым Вооруженных сил страны и координация работы регионов по обеспечению безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно подписанным накануне, 19 октября, указам президента России Владимира Путина, в Удмуртии, как и во всех регионах Приволжского федерального округа, действует режим базовой готовности.