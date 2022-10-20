Стокгольм, 20 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Ранее новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что в миграционной политике Швеции произойдет смена парадигмы. Человек, на которого была возложена основная ответственность в период смены парадигмы, — это Мария Мальмер Стенергард (Умеренный), новый министр по делам миграции, которая посетила студию телеканала SVT, чтобы рассказать о грядущих изменениях.

Швеция

«Швеция в течение очень долгого времени имела очень высокий уровень иммиграции. Если вы посмотрите на последние десять лет, у нас было в два раза больше лиц, ищущих убежища, чем в соседних скандинавских странах вместе взятых, и в то же время у нас не было плана, как должна работать политика интеграции», — объяснила Мария Мальмер Стенегард.

В 62-страничном Соглашении Тидё — соглашении о сотрудничестве между Умеренными, Христианскими демократами, Шведскими демократами и Либералами — целых 19 страниц посвящены вопросам интеграции и миграции. Помимо прочего, новое правительство хочет расследовать возможность депортации иностранных граждан из-за отсутствия «порядочного образа жизни».

«Речь идет не о том, что под эту категорию подпадают уязвимые люди, которые больны или занимаются проституцией. Речь идет больше о, например, тех, кто связан с ОПГ», — объяснила министр.