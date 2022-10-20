Литл-Рок, США, 20 октября 2022, 11:23 — REGNUM Прекращение финансовой поддержки Киева было бы ошибкой, заявил губернатор американского штата Арканзас Аса Хатчинсон, сообщает The Hill.
Накануне лидер меньшинства в палате представителей США республиканец Кевин Маккарти заявил о том, что в случае победы республиканцев на выборах в палату представителей США могут сократить или вовсе прекратить финансировать Киев.
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С февраля США предоставили Киеву военной помощи на более $18 млрд и около $10 млрд экономической и гуманитарной помощи.
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