Литл-Рок, США, 20 октября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Прекращение финансовой поддержки Киева было бы ошибкой, заявил губернатор американского штата Арканзас Аса Хатчинсон, сообщает The Hill.

U.S. Department of State Флаги США и киевского режима

Накануне лидер меньшинства в палате представителей США республиканец Кевин Маккарти заявил о том, что в случае победы республиканцев на выборах в палату представителей США могут сократить или вовсе прекратить финансировать Киев.

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«Я думаю, что было бы ошибкой прекратить финансирование [киевского режима] в этой экстраординарной борьбе против России, — сказал он. — Я решительно поддерживаю [киевский режим]».

С февраля США предоставили Киеву военной помощи на более $18 млрд и около $10 млрд экономической и гуманитарной помощи.

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