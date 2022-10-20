Нижний Тагил, Свердловская область, 20 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В школе №1 Нижнего Тагила Свердловской области введено дистанционное обучение в связи с распространением у учеников кишечной инфекции. Об этом журналистам сообщили в свердловском Управлении Роспотребнадзора.

Pixabay.com Кишечная инфекция

Ведомство организовало проверку в учебном заведении. Специалисты выяснят соблюдали ли в школе требований санитарного законодательства и отберут пробы для проведения лабораторных исследований.

Дистанционное обучение в учебном заведении началось с 20 октября.