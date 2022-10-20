Хабаровск, , 11:21 — REGNUM В Хабаровском крае с начала года произведено почти 4 тыс. тонн колбасных изделий и около 6 тыс. тонн мясных, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Производство колбасы Александр Погожев © ИА REGNUM

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Отмечается, что за последние семь лет существенно снизилась зависимость от импортного сырья — с 70% до 13%.

Мясопереработка наращивает обороты: 29 предприятий выпускают около 650 видов продукции, ежегодно осваивается до 15 новых сортов.

В 2021 году новый цех по переработке мяса начал работу в Хабаровске, в этом году запущена линия по производству колбасных изделий в Комсомольске-на-Амуре, ведутся работы по созданию цеха в краевой столице мощностью до 100 тонн в год.

Разрабатывается механизм господдержки для всех участников пищевой отрасли. Уже сейчас мясоперерабатывающим предприятиям доступны льготные краткосрочные кредиты на приобретение упаковки и закупку мяса.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке продолжается промышленный убой северных оленей — до конца года сельхозпредприятия заготовят более 190 тонн мяса.