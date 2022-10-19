Екатеринбург, 19 октября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил на пленарном заседании форума 100+ TechnoBuild 2022 «Строительство будущего. Новые возможности» ключевые инфраструктурные проекты, которые реализуются на территории региона. Среди них «Сухой порт Екатеринбург», завершение Екатеринбургской кольцевой автодороги и запуск первого в России межмуниципального маршрута, которые позволят сохранить набранные темпы жилищного строительства в регионе.

Фото: midural.ru Евгений Куйвашев рассказывает о ключевых инфраструктурных проектах Свердловской области

«В современных условиях перед отраслью стоят масштабные задачи, которые требуют новых подходов и комплексных решений. Прежде всего, это сохранение высоких темпов жилищного строительства и обустройства социальной инфраструктуры. В Свердловской области есть все условия, чтобы выполнить поставленную президентом России задачу. Так, в прошлом году в регионе введено почти три миллиона квадратных метров жилья. Устойчиво работает отрасль и в текущем году», — отметил Евгений Куйвашев.

Он подчеркнул, что Свердловская область обладает развитой машиностроительной базой, квалифицированными конструкторскими и инженерными кадрами — всем, что требуется для организации выпуска современной техники и оборудования. На Среднем Урале уже производится широкий ассортимент строительных материалов, который позволяет закрывать потребности региона и поставлять продукцию в другие области России. В достижении целей национального проекта по вводу жилья особая роль отводится крупным инфраструктурным проектам. Евгений Куйвашев подчеркнул, что это ключевой вопрос развития региона. Набор инструментов, предлагаемых федеральным Минстроем — инфраструктурные кредиты и инфраструктурное меню — позволяют грамотно выстроить работу на этом направлении. С этим соглашаются и застройщики, отмечая, что вложения в инфраструктуру кратно увеличивают темпы жилищного строительства.

Говоря о важнейших инфраструктурных проектах, губернатор напомнил о завершении строительства южного обхода Екатеринбурга — замыкающего участка ЕКАД. Строители перешли к реконструкции северного полукольца и думают о перспективе проектирования следующей кольцевой дороги, которая будет опоясывать и формировать Екатеринбургскую агломерацию. Жилые кварталы Академического и Солнечного уже вплотную подобрались к ЕКАД и через несколько лет кольцевая дорога вполне может стать внутригородском кольцом.

Также Евгений Куйвашев отметил появление трамвайной линии Екатеринбург-Верхняя Пышма и рекомендовал гостям форума воспользоваться межмуниципальным электротранспортом. Среди ключевых проектов глава региона отметил строительство трамвайной линии в Академический, которая сделает жизнь района более комфортной.

Кроме того, активно прорабатывается проект «Сухой порт». В его рамках в ближайшее время ожидается открытие первой очереди транспортно-логистического центра «Уральский». Он позволит Свердловской области выйти на лидирующие среди регионов позиции по объемам перевалки грузов. Это создаст новые рабочие места и даст кумулятивный эффект для экономики Среднего Урала.

Вместе с этим, в Свердловской области уделяется внимание и не столь масштабным, но очень важным проектам социальной инфраструктуры. Строятся детские сады и школы, благоустраиваются общественные территории, которые повышают комфортность жизни в микрорайоне.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин отметил, что в конце сентября была утверждена федеральная строительная программа на пять лет. «Основные задачи, которые она ставит перед отраслью — это сокращение в два раза объектов незавершенного строительства как жилых домов, так и инфраструктурных объектов. Ещё более серьезная задача, чем строить ежегодно 120 миллионов квадратных метров жилья к 2030 году — в полтора раза к 2027 году увеличить объем ввода объектов, в том числе инфраструктурных. На это направлен широкий набор финансовых инструментов: от инфраструктурных кредитов до программ расселения аварийного жилья и «Стимула». Это позволит расшить как накопившиеся транспортные проблемы, так и послужит для правильного развития территорий», — подчеркнул Стасишин.

Участники пленарного заседания, представители профессионального сообщества и органов власти обсудили позитивный опыт взаимодействия частного бизнеса с управленческими федеральными и региональными командами. Все это позволяет строительной отрасли оставаться локомотивом экономического развития региона даже в непростой экономической ситуации.