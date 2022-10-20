Стокгольм, 20 октября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. По словам политических обозревателей, Ульф Кристерссон (Умеренные) сталкивается с рядом проблем, когда он вступил в должность премьер-министра Швеции. Так, Эва Стенберг из газеты DN упоминает «четыре опасности» для правительства, одна из которых заключается в том, что Шведские демократы могут почувствовать себя некомфортно в связи с Соглашением Тидё.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Ужасным сценарием с точки зрения Шведских демократов, считают журналисты, было бы, если бы события развивались как в Дании, где родственная Датская народная партия резко отступила от своих притязаний после подписания аналогичного соглашения и отказа быть частью правительства.

«Если Шведские демократы значительно потеряют поддержку или столкнутся с трудностями в реализации пунктов соглашения, партия в любом случае может запросить место в правительстве Кристерссона», — предупреждает Кристерссон.

Напомним, что Соглашение Тидё позволило сформировать правое правительство Швеции под руководством Ульфа Кристрессон. В него входят Умеренные, Либералы и Христианские демократы, но не Шведские демократы.