Благовещенск, , 11:30 — REGNUM По 150 тыс. рублей получат семьи военнослужащих, которые отправятся участвовать в спецоперации в защиту Донбасса из Амурской области. Соответствующее решение принял оперативный штаб, созданный в регионе по поручению президента России Владимира Путина, написал 20 октября в своём телеграм-канале губернатор Приамурья Василий Орлов.

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«Сегодня на штабе решили ввести единовременную региональную выплату мобилизованным. Её размер — 150 000 рублей. Правительству региона поручил в кратчайший срок разработать порядок и осуществить выплаты», — отметил глава региона.

Ранее для семей мобилизованных в Амурской области определили размер единовременной выплаты в 10 тыс. рублей. Дополнительно для них предусмотрели компенсации за услуги ЖКХ в 18 тыс. рублей до конца 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, установить выплаты семьям мобилизованных в размере не менее 150 тыс. рублей поручил полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он также распорядился в течении суток провести заседания оперативных штабов в регионах и оценить угрозы.