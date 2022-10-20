Москва, , 11:22 — REGNUM Власти РФ и их дети должны жить в России. Так ситуацию с арестом сына губернатора Красноярского края Александра Усса в Италии прокомментировал главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Модест Колеров, главный редактор ИА REGNUM Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Власть и её дети должны жить в России. Губернатор Усс и его сын Усс, преследуемый США. Начальство в РФ вообще не должно иметь детей, живущих и работающих за рубежом. Разве что временно учащихся», — написал Модест Колеров 20 октября в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября стало известно о том, что власти США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пятерым гражданам России, включая сына губернатора Красноярского края Артёма Усса.

Читайте также: Минюст США заявил об аресте сына губернатора Красноярского края в Италии

Минюст США заявил, что Усс-младший арестован в Италии и ожидает экстрадиции в Соединённые Штаты.

Как заявляет американская сторона, пятеро граждан РФ, включая Артёма Усса, участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют. Также они имели отношение к закупкам в западных странах военных технологий и электроники двойного назначения, подпадающих под санкционные ограничения.

Читайте также: Минюст США раскрыл подробности дела против пяти граждан России

Комментируя ситуацию, губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что его сына преследуют по политическим мотивам. »Политический окрас этих обвинений очевиден», — написал он 20 октября в своём телеграм-канале.

Читайте также: Красноярский губернатор высказался об аресте своего сына в Италии

Депутаты Красноярского края также считают, что коллективный Запад таким образом хочет оказать давление на Россию.

Читайте также: Арест сына губернатора Усса назвали «политической акцией устрашения»

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер красноярского Заксобрания об аресте сына Усса: «Банальная месть»