Хартум, 20 октября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Боевые действия начались в штате Голубой Нил на юге Судана. Об этом 20 октября сообщает Al-Hadath со ссылкой на заявление миссии ООН в Судане.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

По последним данным, столкновения начались в деревне Вади-аль-Махи. По информации журналистов, конфликт вспыхнул между членами племени хауса и рядом соседних племён, претендующих на их землю.

В местные больницы поступили как минимум 15 тел местных жителей, погибших в ходе столкновений. Также сообщается о десятках пострадавших с обеих сторон конфликта.

Отмечается, что в ходе столкновений в Вади-аль-Махи были сожжены десятки жилых домов и построек, пожары также охватили окрестные леса и сельскохозяйственные угодья.