Стокгольм, , 11:53 — REGNUM Резкий рост цен на продукты питания в Швеции в 2022 году означает, что владельцы супермаркетов крупнейшей сети Ica зарабатывают как никогда раньше. Об этом написала газета DN.

Супермаркет Александр Мотин

Так, по данным журналистов, прибыль нескольких крупных магазинов торговой сети Ica может достигать почти одного миллиарда крон (примерно 100 млн долларов) в год, но только один магазин до сих пор преодолел миллиардный барьер, а именно Ica Maxi в Ханинге за пределами Стокгольма.

Далее следуют магазины Maxi в Йёнчёпинге, Наке, Вестеросе и Линчёпинге, оборот каждого из которых составляет около 800 миллионов шведских крон в год.

Йоран Блумберг, генеральный директор Ассоциации владельцев супермаркетов Ica, отметил в свою очередь, что 2022 был «особым годом и только на один раз».

По его словам, возросшая прибыль объясняется ростом цен на продукты питания из-за последствий пандемии коронавируса. Он также обратил внимание на то, что теперь люди едят больше дома, чем вне дома.