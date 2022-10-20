Кабул, , 11:19 — REGNUM Сафиулла Ахмади, молодой человек, чьё фото было ошибочно опубликовано в отчёте Guardian об убийстве талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) гомосексуалиста, заявил, что подаст в суд на газету.

Суд Gorspravka09.ru

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В видео, размещённом в Twitter, он сказал, что требует «восстановления чести и достоинства». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Ахмади в видео, опубликованном на страничке афганского журналиста Муслима Ширзада в Twitter, потребовал от Guardian исправить сообщение.

Напомним, 18 октября в газете Guardian была опубликована статья, в которой сообщалось об убийстве талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) молодого человека нетрадиционной ориентации. Телеканал Afghanistan International смог связаться с Ахмади. Ему стало известно о новости об убийстве из СМИ и социальных сетей, но он не знал, почему его фото было опубликовано в этом сообщении.

Основным источником новостей газеты Guardian, которые находят отражение в различных СМИ внутри и за пределами Афганистана, является веб-сайт Pink News. Этот сайт считается источником новостей, связанных с ЛГБТ-сообществом.

Pink News опубликовали новость об убийстве гея со ссылкой на его близкого друга, а в описании неправильного фото написали «Прилагается», то есть, фото было прислано в газету.