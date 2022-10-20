Курган, 20 октября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Курганской области завершается подготовка площадок для комплексной застройки индивидуальным жильём. Получилось почти 300 участков от 8 до 12 соток, на которых будут строиться дома, написал в своём телеграм-канале глава региона Вадим Шумков.

Пресс-служба губернатора Курганской области Планировка застройки индивидуальным жильём в Курганской области

Земельные участки выделены под Курганом и Шадринском, а также пять крупных участков сформировано в Кетовском районе для осуществления на них комплексной индивидуальной жилищной застройки.

«Выполнены проекты планировок, заканчиваем строительство сетей газа и электроэнергии. В случае их приобретения государство готово субсидировать застройщику часть затрат по подведению сетей и на выкуп будущего дома. Мы рассмотрим субсидирование первого взноса по ипотеке либо прямого выкупа», — отметил Вадим Шумков.

Курганский губернатор напомнил, что власти региона субсидируют первый взнос по ипотеке либо прямые затраты на строительство своего дома в сумме до 700 тыс. рублей.