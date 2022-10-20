20 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что глава МИД Мадагаскара Ричард Рандриамандрато был уволен президентом страны в связи с тем, что 12 октября на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций проголосовал за осуждение воссоединения России с Донецкой и Луганской Народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями.

Анна Царькова, , 12:08 — REGNUM Глава МИД Мадагаскара Ричард Рандриамандрато был уволен президентом страны в связи с тем, что 12 октября на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций проголосовал за осуждение воссоединения Российской Федерации с Донецкой и Луганской Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями. Об этом со ссылкой на чиновников в администрации президента страны Андри Радзуэлины сообщает Reuters.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

До минувшей недели при голосовании по резолюциям, касающимся кризиса на территории б. УССР, страна воздерживалась, а власти ссылались на нейтралитет в этом вопросе.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что увольнение министра иностранных дел Мадагаскара похоже на «двойную игру». Другие отметили, что если бы голосование было тайным, то его результаты были бы другими и судьба министра сложилась бы иначе.

«Ну, может, это какой-то хитрый ход. Прогнулись под американцев, проголосовали, а теперь министр типа крайний», — предположила Anastasia B.

«Или это игра в доброго и злого следователей. По факту: официально против референдумов, но сильно негодуем и «за»…» — также согласился Андрей В.

«Мадагаскар — зона французского влияния. Странно, что они делают такие заявления. Если это правда, конечно», — пишет Olga D.

«А толку-то? Поддержка уже зафиксирована. Голос они ведь не отзовут», — отреагировал Е. К.

«Ну всё, сейчас скажут, что на Мадагаскаре тирания, деспотия и попрание прав геев. Срочно нужно разбомбить остров хорошими демократическими американскими бомбами», — шутит Oleg P.

«А если бы голосование… было тайным, судьба этого министра, скорее всего, сложилась бы иначе. Да и результат самого голосования поменялся», — предположил Владимир Г.

«Мадагаскар — наш», — с сарказмом добавил N.

«Лишнее доказательство, что ООН в нынешнем виде вообще не авторитет, а просто коррумпированное собрание. Пока анонимные голосования не введут — вообще смысла нет смотреть в их сторону», — отметил Тимур и Ко.

Генеральная Ассамблея ООН Un.org

«Маленький независимый Мадагаскар оказался намного независимее жирного бюргера и пафосного лягушатника… Эво оно как развернулось», — отреагировала Yana.

«Увольнение ничего не меняет. Голос страны отдан. При следующем голосовании проголосуют так же», — считает Александр.

«Даже на Мадагаскаре люди понимают, что к чему. Видимо, потому, что там нету [киевского] телевидения…» — с сарказмом отметил Fedar S.

«Ерунда это. Сначала голосуют, а потом увольняют. Типа и тем угодили, и этим. Незачёт», — написал Oleg D.

«После драки кулаками не машут. Толку-то, что уволил? Нагадить при этом он успел», — пишет Евгений.

«Старо как мир, сливают подчинённых и такие: «Это не мы, это всё он», — отреагировал Нейм Н.

«У меня уважение к Мадагаскару, тут всё постсоветское пространство задом крутит, забыли, что до сих пор пенку снимают с предприятий, построенных Союзом, а Мадагаскар всё понимает», — прокомментировала Нина.

«[Киевский режим] уже заявил о разрыве дипотношений с Мадагаскаром?» — шутит Ольга.

«Странная какая-то история. Похоже на двойную игру — и нашим и вашим», — подытожила одна из участниц обсуждения.