Финансирование благоустройства ярославских дворов сократится в три раза
Ярославль, 20 октября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Бюджет проекта «Наши дворы» в Ярославской области в 2023 году сократится в 3 раза. Об этом в ЦУР Ярославской области рассказал заммэра Ярославля Евгений Чуркин.
По словам чиновника сейчас размер областных средств, заложенных на продолжение проекта в следующем году, составляет 600 миллионов рублей. Примерно половина из этих денег будет потрачена на благоустройство в столице региона. А вот федеральных средств на проект в следующем году не будет.
В таком случае сократится и количество дворов, которые власти смогут благоустроить. В 2022 году всего в Ярославле работы ведутся на 106 дворовых территориях, а вот в 2023 их будет всего около 30.
Евгений Чуркин отметил, что в 2023 году планируется уделять внимание не только укладке асфальта и обустройству инфраструктуры (детские/спортивные площадки — ИА REGNUM), но и озеленению.