Ярославль, 20 октября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Бюджет проекта «Наши дворы» в Ярославской области в 2023 году сократится в 3 раза. Об этом в ЦУР Ярославской области рассказал заммэра Ярославля Евгений Чуркин.

City-yaroslavl.ru Ремонт двора в Ярославле

По словам чиновника сейчас размер областных средств, заложенных на продолжение проекта в следующем году, составляет 600 миллионов рублей. Примерно половина из этих денег будет потрачена на благоустройство в столице региона. А вот федеральных средств на проект в следующем году не будет.

«Это меньше, меньше примерно может быть в 2,5-3 раза. Это связано с тем, что в прошлом году часть средств были средствами федерального бюджета. В этом году, в связи, в том числе с внешнеполитической обстановкой, федеральный бюджет несколько сократил финансирование проекта. То есть финансирование по проекту «Решаем вместе» — оно у нас сохранилось. По проекту «Наши дворы» федерация секвестировала этот объём, но область, решением губернатора — деньги, которые были в этом году сохраняем в полном объёме. То есть мы не секвестируем программу. Как у нас было в прошлом году 600 миллионов областного бюджета, так и в этом в плане сейчас стоит те же 600 миллионов», — пояснил Евгений Чуркин.

В таком случае сократится и количество дворов, которые власти смогут благоустроить. В 2022 году всего в Ярославле работы ведутся на 106 дворовых территориях, а вот в 2023 их будет всего около 30.

«Это всё равно больше, чем в предыдущие годы. Но стоит задача качественно подойти к проработке дворовой территории. То есть все ошибки, которые мы вот за эти 5 лет может быть допустили, какие-то недочёты, пометки, пожелания жителей мы стараемся учитывать», — пояснил чиновник.

Евгений Чуркин отметил, что в 2023 году планируется уделять внимание не только укладке асфальта и обустройству инфраструктуры (детские/спортивные площадки — ИА REGNUM), но и озеленению.