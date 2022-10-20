Токио, , 11:18 — REGNUM Курс японской йены установил новый минимум впервые с августа 1990 года. После открытия торгов в Токио за один доллар предлагают более 150 единиц национальной валюты Японии.

Японская йена

Падение йены продолжается уже длительное время. Эксперты называют причиной монетарную политику Банка Японии, который держит ключевую ставку на отрицательном уровне. При этом Федеральный резерв США продолжает поднимать ставку, укрепляя курс американской валюты.

В качестве одного из решений падения курса йены власти видят валютные интервенции. В Токио уже использовали эти инструменты, однако пока они имели лишь временный эффект.