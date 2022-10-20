Ереван, , 11:17 — REGNUM Наблюдательной миссии ОБСЕ, прибывшей в Армению для работы на границе с Азербайджаном в течение двух месяцев, вероятно, нужно задержаться подольше. Об этом 20 октября заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Он поприветствовал прибытие первых представителей миссии и сообщил, что скоро должна прибыть основная часть делегации, в которую входит 40 человек. Премьер-министр предположил, что два месяца может оказаться недостаточным сроком для работы миссии.

«В нашем экспертном сообществе есть мнение, что миссию следует продлить или сделать постоянной. Я не уверен в этом, но это тема, которую при необходимости мы более детально изучим», — сказал Пашинян.

Напомним, миссия ОБСЕ прибыла в Армению по приглашению Еревана. Она будет следить за соблюдением режима прекращения огня.

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