Ереван, 20 октября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Наблюдательной миссии ЕС, прибывшей в Армению для работы на границе с Азербайджаном в течение двух месяцев, вероятно, нужно задержаться подольше. Об этом 20 октября заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Он поприветствовал прибытие первых представителей миссии и сообщил, что скоро должна прибыть основная часть делегации, в которую входит 40 человек. Премьер-министр предположил, что два месяца может оказаться недостаточным сроком для работы миссии.

«В нашем экспертном сообществе есть мнение, что миссию следует продлить или сделать постоянной. Я не уверен в этом, но это тема, которую при необходимости мы более детально изучим», — сказал Пашинян.

Напомним, миссия ЕСприбыла в Армению по приглашению Еревана. Она будет следить за соблюдением режима прекращения огня.