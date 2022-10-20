Анкара, , 11:17 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Баку обсудит с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым ситуацию в регионе и на международной арене. Об этом 20 октября сообщает агентство Anadolu.

Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Лидеры Турции и Азербайджана обменяются мнениями по ситуации в регионе и на международной арене», — передает агентство.

Отмечается, что Эрдоган и Алиев планируют обсудить весь спектр турецко-азербайджанских связей и пути дальнейшего углубления сотрудничества.

Также сообщается, что в рамках визита, организованного по приглашению Алиева, президенты примут участие в открытии международного аэропорта в Зангилане и дадут старт новым проектам.

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