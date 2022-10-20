Вашингтон, 20 октября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Американские чиновники провели переговоры с турецкими коллегами по поводу соблюдения финансовых санкций, наложенных на Россию в связи с ее действиями в б. УССР, что стало последним шагом Запада по оказанию давления на Анкару с целью заставить ее занять более жесткую линию в отношении Москвы, как сообщает агентство Bloomberg.

(сс) Sebastian Wallroth, Wikimedia Здание Министерства финансов США

В начале недели делегация во главе с помощником министра финансов США по вопросам финансирования терроризма и финансовых преступлений Элизабет Розенберг встретилась с турецкими коллегами, включая чиновников минфина и представителей деловых кругов, во время поездки в Анкару и Стамбул.

В отчете, опубликованном после визита, казначейство США сообщило, что «Розенберг затронула ряд тем, включая санкции и меры экспортного контроля, введенные против России широкой коалицией из более чем 30 стран, энергетическую безопасность, меры по борьбе с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма».

В отчете также говорится, что «эти встречи подтвердили важность тесного партнерства между Соединенными Штатами и Турцией в борьбе с рисками, вызванными уклонением от санкций и другой незаконной финансовой деятельностью».