Иркутск, 20 октября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 20 октября известило о всплеске мошенничеств в регионе с участием «сотрудников банка». Трое жительниц области лишились накоплений, поверив псевдо-работникам банков. В общей сложности врач неотложной помощи, учитель и бухгалтер перевели почти 5 миллионов рублей.

[Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Мошенники

Накануне в полицию обратилась 50-летняя иркутянка с заявлением об обмане. На телефон женщины позвонил неизвестный и представился банковским работником. Собеседник уведомил клиентку о попытке похитить её сбережения со стороны мошенников. Для предотвращения операции доверчивая женщина назвала конфиденциальные данные карты и смс-коды. В общей сложности у нее похитили больше 2 миллионов 600 тысяч рублей.

По такой же схеме аферисты обманули 50-летнюю женщину-бухгалтера из Нижнеилимского района. Больше 2 100 000 рублей перевела потерпевшая злоумышленникам. Третий факт зарегистрирован также на севере региона — в Братске 27-летняя учительница лишилась 1 млн 100 тысяч рублей после диалога с «сотрудниками банка».

Ранее жертвами мошенников в Иркутской области стали повар и учитель.

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