Петрозаводск, , 11:45 — REGNUM Минэкономразвития России одобрило проект строительства третьего промышленного технопарка в Карелии и выделило из федерального бюджета 250 млн рублей, сообщил 20 октября глава региона Артур Парфенчиков.

Строительство технопарка в Карелии vk.com/aparfenchikov

По его словам, стоимость проекта — 319,62 млн рублей, таким образом, большая ее часть будет покрыта за счет федерального бюджета. Технопарк заработает уже в 2023 году. Будет создано более 100 рабочих мест.

«Он будет построен в моногороде Кондопога. Это будет проект в сфере импортозамещения, заменим упаковку западных компаний, покинувших российский рынок», — пояснил Парфенчиков.

Здесь будет производиться асептическая упаковка для жидких продуктов gable top (пюр-пак) для нужд молокоперерабатывающих производств (до 50 млн упаковок в год), гофрированный и парафинированный картон, упаковки из картона и гофрокартона, в том числе для нужд рыбоперерабатывающей промышленности и пищевых предприятий сегмента HoReCa. бА также умажные мешки и пакеты для пищевых продуктов, полипакеты (пакетов и вкладышей для упаковки замороженной пищевой продукции) и промышленное оборудование для изготовления гофрированного картона.

«Сырьем для технопарка станет бумага одного из карельских ЦБК», — добавил глава региона.

Напомним, что в настоящий момент в республике работает технопарк по камнеобработке «Южная промзона», также строится технопарк «Карельские продукты», рабочее название нового промышленного технопарка — «Онежский».