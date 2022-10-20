Саратов, 20 октября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Саратовской области семьям мобилизованных предоставят региональные меры поддержки, которые также распространяются на добровольцев. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

Saratov. gov.ru Проводы мобилизованных в Саратовской области

В качестве помощи семьям добровольцев и мобилизованных саратовцев предусмотрены: плюсом к зарплате единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей; бесплатное питание для школьников с 5 по 11 классы; освобождение от платы за пребывание в детском саду; предоставление места в дошкольном учреждении без очереди; зачисление детей в группы продленного дня в первоочередном порядке.

Также среди мер поддержки определен вне очереди перевод ребенка в ближайшую к месту проживания школу; оказание бесплатной психологической помощи семья мобилизованных; организация отдыха и оздоровления детей без оплаты.

Кроме того, предоставят бесплатный проезд школьникам на общественном транспорте городского сообщения; посещение детей кружков и секций в госучреждениях, областных госорганизациях культуры; оказание бесплатных физкультурно-оздоровительных услуг.

Ранее ИА REGNUM передавало, на портале Госуслуг с 8 октября работает сервис «Стать добровольцем». Этой услугой воспользовались более 500 жителей Саратовской области.

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