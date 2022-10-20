Хабаровск, , 11:14 — REGNUM Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, который в эти дни работает в Хабаровском крае, после подписания Владимиром Путиным указов о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках, в восьми соседних регионах режима среднего уровня реагирования, в регионах ЦФО и ЮФО уровня повышенной готовности, а в остальных — уровня базовой готовности, дал ряд поручений губернаторам Дальневосточного федерального округа, сообщается в телеграм-канале полпредства.

Юрий Трутнев Minvr.gov.ru

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Трутнев поручил главам дальневосточных регионов в течение суток провести первое заседание оперативных штабов, оценить угрозообразующие факторы и выработать меры по их локализации и минимизации. Заседания оперативных штабов должны проходить не реже одного раза в неделю.

Также губернаторам необходимо выработать дополнительные меры для обеспечения всем необходимым мобилизованных и добровольцев. Главы дальневосточных регионов должны обеспечить выплаты всем мобилизованным в сумме не менее 150 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырех субъектах РФ.