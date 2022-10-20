Москва, , 11:14 — REGNUM Осмотр здания администрации Ворошиловского района в центре Донецка, обстрелянного со стороны киевских нацистов в ночь на 20 октября, ведут следователи. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

«Сотрудники Следственного комитета РФ проводят осмотр здания администрации Ворошиловского района в центре Донецка, которое в ночь на 20 октября обстреляли вооруженные формирования [Киева]», — говорится в сообщении.

Также указывается, что следователи в ходе осмотра изъяли осколки боеприпасов для проведения баллистической экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов рассказал, что подразделения ВСУ по-прежнему безуспешно пытаются малыми группами атаковать позиции ВС РФ в Херсонской области.