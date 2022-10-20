Нальчик, , 11:13 — REGNUM В Кабардино-Балкарии выплатили по 50 тыс. рублей всем мобилизованным. Денежные средства пойдут на компенсацию расходов, которые резервисты понесли при сборе на военную службу.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, глава республики Казбек Коков подписал указ о ежемесячных выплатах мобилизованным, размер которых составит 25 тыс. рублей. Он также отметил, что «все меры поддержки мобилизованных граждан и их семей будут распространены на добровольцев и их семьи».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Казбек Коков поручил всем министрам взять под контроль выполнение обязанности по оказанию поддержки семьям мобилизованных бойцов. За каждым членом правительства будет закреплен свой муниципалитет, в котором он будет обязан знать проблемы каждого призванного в зону СВО бойца и помогать в их решении.

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