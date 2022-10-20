Нальчик, 20 октября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии выплатили по 50 тыс. рублей всем мобилизованным. Денежные средства пойдут на компенсацию расходов, которые резервисты понесли при сборе на военную службу.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Кроме того, глава республики Казбек Коков подписал указ о ежемесячных выплатах мобилизованным, размер которых составит 25 тыс. рублей. Он также отметил, что «все меры поддержки мобилизованных граждан и их семей будут распространены на добровольцев и их семьи».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Казбек Коков поручил всем министрам взять под контроль выполнение обязанности по оказанию поддержки семьям мобилизованных бойцов. За каждым членом правительства будет закреплен свой муниципалитет, в котором он будет обязан знать проблемы каждого призванного в зону СВО бойца и помогать в их решении.