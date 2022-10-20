Санкт-Петербург, 20 октября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В жилом комплексе «Купчинские ворота» на юге Петербурга прошёл поквартирный обход с выдачей гражданам повесток в военкомат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали 20 октября в пресс-службе администрации Фрунзенского района Петербурга.

ИА REGNUM Повестка

Информацию о том, что в ЖК «Купчинские ворота» осуществлялась выдача повесток гражданам, подтвердили в пресс-службе. Однако отметили, что это был поквартирный обход. Во Фрунзенском районе не по всем повесткам, направленным ранее в почтовые ящики, была зафиксирована обратная связь.

«То, что называют некоторые СМИ «облавами» у парадных, — это поквартирный обход. Просто поквартирный обход по ряду адресов. Эти мероприятия проводятся с начала объявления частичной мобилизации. Просто почему-то только сейчас они вызвали ажиотаж», — заявили в пресс-службе.

Там же подчеркнули, что выдача повесток необходима для уточнения информации по гражданам. Если человек частичной мобилизации не подлежит по ряду причин, он должен прийти в военкомат с пакетом документов, которые это подтверждают.

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Напомним, ранее сообщалось, что в холлах многоквартирных домов в Калининском районе Санкт-Петербурга также вручали повестки в военкомат об уточнении данных тем, кто ранее проигнорировал или не получил повестки о необходимости явки.