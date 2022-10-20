Оренбург, , 11:12 — REGNUM В Оренбургской области возле российско-казахстанской границы задержан грузовик, перевозивший 22 тонны зерна пшеницы, сообщили20 октября ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора.

Пшеница suraj

Груз транспортировали из Самарской области в Казахстан. При проведении фитосанитарного контроля выяснилось, что на зерно отсутствуют фитосанитарный сертификат и декларация о соответствии. Вывоз зерна запрещен. Возбуждено административное дело.

С начала 2022 года предотвращен незаконный вывоз в Казахстан 38 партий зерна. Общий вес составил более 491 тонн. На груз имелись недействительные фитосанитарные сертификаты либо сертификаты отсутствовали из-за несоответствия сведений, указанных в товаросопроводительных документах и фитосанитарных сертификатах. Еще одной причиной запрета на вывоз названо отсутствие декларации о соответствии.