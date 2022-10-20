Москва, 20 октября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Решение президента РФ Владимира Путина об упразднении Федерального агентства по туризму призвано сфокусировать внимание правительства на вызовах в туристической сфере. Об этом заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

«В текущей ситуации решение президента по передаче Минэкономразвития полномочий по развитию туристической сферы позволит правительству России максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли», — сказал Чернышенко.

Он перечислил достижения, которых удалось добиться упразднённому ведомству: «Запущен национальный проект, который включает более 100 мероприятий, направленных на достижение национальный целей развития страны. В его реализации принимают участие 17 федеральных министерств и ведомств, регионы и бизнес».

Чернышенко также поблагодарил главу Ростуризма Зарину Догузову за весомый вклад в развитие индустрии туризма и выразил уверенность, что она продолжит трудиться на благо отрасли и в дальнейшем.