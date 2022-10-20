Москва, , 11:11 — REGNUM Минцифры России планирует завершить в 2023 году программу подключения военных комиссариатов страны к интернету. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября, об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

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«В следующем году все военные комиссариаты будут подключены к сети Минобороны и к защищенному интернету», — сказал министр.

Он напомнил, что такая работа велась с 2019 года.

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