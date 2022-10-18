Екатеринбург, 18 октября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Екатеринбурге официально начали работу IX Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Это крупнейшее за девять лет мероприятие. Деловая программа включает в себя более 200 секций и 600 приглашённых спикеров, а в выставке участвуют 300 экспонентов.

Фото: midural.ru На выставке

«В предъюбилейный девятый год мы нацелены на то, чтобы наши форум и выставка стали строительным ИННОПРОМом для Российской Федерации. Сегодня строительство — одна из наиболее динамично развивающихся отраслей. Набраны высокие темпы в жилищном строительстве, в строительстве объектов социальной и инженерной инфраструктуры, улично-дорожной сети. Показатель в три миллиона квадратных метров в этом году Свердловской областью скорее всего будет взят. Мы постоянно наращиваем объемы ввода жилья, несмотря на санкции и ограничения», — отметил на открытии и. о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Фото: midural.ru Открытие выставки

По словам вице-президента «Национального объединения строителей», заместителя председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадия Чернецкого, с момента создания строительного форума его тематика значительно расширилась, теперь она включает в себя вопросы от проектирования до дизайна уже готовых помещений. По сравнению с 2021 годом только количество экспонентов увеличилось в полтора раза. Также значительно возросло количество круглых столов, на которых все интересующиеся смогут найти оптимальные и эффективные пути развития предприятий, информацию, партнеров, которые позволят реализовывать серьезнейшие задачи, стоящие перед отраслью

Президент АСРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников отмечает, что форум 100+ был создан самими строителями и посвящен актуальным вопросам отрасли. Здесь специалисты обмениваются опытом, учатся, чтобы развиваться и двигаться дальше несмотря на вызовы, стоящие перед отраслью.

В рамках деловой программы состоятся шесть тематических форумов (от климатехнических до дизайнерских) и две профильные конференции: «Техническое регулирование в строительстве» и «Развитие института строительной экспертизы». Четвертый день будет посвящен обучению узких специалистов отрасли.

Кластер благоустройства представлен в виде самого большого в России парка под крышей с настоящим озеленением, детскими и спортивными площадками, малыми архитектурными формами. Кластер дизайна — в виде кубов с живыми интерьерами от екатеринбургских дизайнеров.

Посетить IX Международный строительный форум и выставку 100+ TechnoBuild можно с 18 по 21 октября в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».