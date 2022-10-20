Якутск, , 11:20 — REGNUM До конца 2022 года в столице Якутии начнёт работать крематорий. Объект готов на 90%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе мэрии города.

Внешний вид будущего крематория Gorodperm.ru

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Печи уже установлены в здании, коммуникации и очистные сооружения смонтированы. Крематорий устроен так, что не будет наносить вред экологии, рассказал ЯСИА представитель подрядной организации «Строй — Индустрия» Сергей Тарасов.

«На днях должны подъехать специалисты для монтажа кремационного оборудования. Осуществлено технологическое подключение объекта к ресурсным сетям. Также запустили отопление», — отметил он.

В ближайшее время в здании завершат отделку и установят вентиляцию. Стоимость услуг крематория предварительно оценивается в 30 тыс. рублей, пояснил исполняющий обязанности начальника управления инвестиций и проектной деятельности окружной администрации Андрей Владимиров.

Как сообщало ИА REGNUM, крематорий в Якутске построили в связи с нехваткой мест на кладбищах города. Площадь здания составляет 313 кв. м, в проект инвестор вложил порядка 110 млн рублей.