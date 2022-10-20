Париж, 20 октября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Франции сообщило об эвакуации своих граждан с сирийской территории. Об этом 20 октября сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на заявление ведомства.

(сс) U.S. Central Command Беженцы

По последним данным, 20 октября во Францию прибыли 15 женщин и 40 детей, которые ранее находились в лагере Аль-Холь в сирийской провинции Хасака.

Согласно заявлению министерства, профильные органы намерены проверить эвакуированных на причастность к террористическим группировками.

«Несовершеннолетние были переданы службам социальной защиты детей и пройдут медико-социальную экспертизу. Женщины, вывезенные в ходе эвакуации, будут переданы судебным органам», — сообщили в МИД Франции.