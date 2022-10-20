Херсон, 20 октября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ по-прежнему безуспешно пытаются малыми группами атаковать позиции в Херсонской области, сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Немногочисленными группами пытаются атаковать, но это не то контрнаступление, которое анонсировали [в Киеве]», — сказал он в видеоролике, размещенном в телеграм-канале.

Стремоусов уточнил, что что никаких проникновений групп ВСУ или отступления сил России не наблюдается.

«Мы готовы. Херсон никто сдавать не собирается. Херсон обороняется с плавным переходом в контрнаступление по зачистке Николаевской, Одесской, Днепропетровской областей», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стремоусов заявил, что прорвать линию обороны в районе Херсона ВСУ не удастся.

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