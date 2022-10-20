Кишинёв, , 11:08 — REGNUM Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает неверным решением властей Молдавии выделить кредит из госбюджета для оплаты долга перед Газпромом. Об этом политик заявил 20 октября в своём телеграм-канале.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал решение предоставить компании «Молдовагаз» 1,05 млрд леев (около $54 млн), так как ей не хватало рассчитаться за газ, потреблённый Молдавией в сентябре, из-за того, что тарифы для населения не отражают реальной стоимости топлива.

«Зачем они пошли на такие сомнительные комбинации, которые серьёзно навредят государственному бюджету и гражданам, если можно утвердить ограничение тарифов и компенсировать разницу правительством напрямую «Молдовагаз»?» — написал Додон.

По его мнению, правительству страны следовало в зимний период выделять из бюджета по 2 млрд леев в месяц, чтобы компенсировать половину тарифа для населения. Это позволило бы «Молдовагаз» получать нужные средства на покупку газа в РФ, а населению — добросовестно платить за газоснабжения.

Додон считает, что его предложение эффективней и задаётся вопросом: почему власти так не поступают.

Стоит отметить, что кредит «Молдовагаз» выделяют под 21,5% годовых до 1 мая 2023 года. В залог требуется предоставить газотранспортную систему Молдавии. Премьер-министр республики Наталья Гаврилица уже заявила, что в случае неуплаты кредита, правительство присвоит газотранспортную систему.

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