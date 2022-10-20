Иркутск, 20 октября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. По иску прокуратуры защищены жилищные права жителя Иркутской области, оставшегося в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей, сообщает 20 октября прокуратура региона.

Цитата из х/ф «Иваново детство». Реж. Андрей Тарковский. 1962. СССР Сирота

В ходе надзорных мероприятий, проведенных прокуратурой Слюдянского района по обращению местного жителя о нарушении его жилищных прав, установлено, что в 2005 году заявитель, оставшийся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей, был включен в список на внеочередное получение жилья, однако до настоящего времени ему жилое помещение не было предоставлено.

На этом основании прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями о предоставлении жилого помещения мужчине, относящемуся к категории лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей.

Кировский районный суд г. Иркутска требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области 699 жителей из числа детей-сирот получили социальную выплату на приобретение жилья, 416 из них — в 2022 году.

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