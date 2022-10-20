Киев, 20 октября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. На территории Киева фиксируется существенное снижение подключений к интернету из-за перебоев со связью, сообщают 20 октября киевские СМИ.

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Они ссылаются на данные сервиса Netblocks, согласно которым число подключений к сети сократилось до 81% от обычного уровня в Киеве. Ещё сложнее ситуация в пригороде — до 62–63% снизилось число подключений в Буче и Броварах, до 69% — в Ирпене.

Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Киеве и Киевской области.