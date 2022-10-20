Париж, 20 октября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Согласно опросу, опубликованному институтом Odoxa, 30% французов рассматривают возможность покупки электромобиля, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

По данным опроса, только 12% французов говорят, что они «привязаны» к тепловым транспортным средствам. Для 63% из них водородный автомобиль также воспринимается как серьезная альтернатива тепловым автомобилям.

«Это означает, что при правильной инфраструктуре (наличие зарядных станций), правильных технологиях (увеличение срока службы аккумуляторов) и финансовых стимулах Франция может достичь своих целей по ограничению выбросов, связанных с использованием автомобилей», — подчеркивает Фабрис Катала, партнер фирмы Kea & Partners и Mascaret.

Кроме того, только 22% французов говорят, что готовы отказаться от автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Португалии Антонио Кошта в Брюсселе, чтобы обсудить вопросы объединения энергетических сетей перед европейским саммитом.

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