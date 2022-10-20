Екатеринбург, 20 октября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Государственное обвинение запросило для бывшего депутата Артёмовской гордумы Свердловской области 20 лет колонии строгого режима. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облсуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Кроме того, прокуратура настаивает на 15 годах колонии строгого режима для сына экс-депутата. Приговор огласят 27 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, коллегия присяжных признала бывшего депутата виновным в создании банды, участии в вооруженном гардении на четырёх человек, незаконном обороте оружия и мошенничестве. Его сына обвиняют в убийстве. Участие в банде младшего члена семьи присяжные сочли недоказанным.