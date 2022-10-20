Белгород, 20 октября 2022, 11:03 — REGNUM Соглашения о сохранении уровня доходов мобилизованных работников подписаны 19 октября с руководителями шести промышленных предприятий Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Инициативу поддержали крупные компании, работающие в сферах металлообработки, машиностроения, производства электромонтажного оборудования и инструментов. В рамках соглашения работодатели обязуются сохранить за мобилизованным сотрудником его рабочее место, приостанавливая действие трудового договора, а также выплачивать среднюю заработную плату работникам, принимающим участие в специальной военной операции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичные соглашения были подписаны с руководителями девяти агропромышленных предприятий Белгородской области.