Белгород, 20 октября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Соглашения о сохранении уровня доходов мобилизованных работников подписаны 19 октября с руководителями шести промышленных предприятий Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Инициативу поддержали крупные компании, работающие в сферах металлообработки, машиностроения, производства электромонтажного оборудования и инструментов. В рамках соглашения работодатели обязуются сохранить за мобилизованным сотрудником его рабочее место, приостанавливая действие трудового договора, а также выплачивать среднюю заработную плату работникам, принимающим участие в специальной военной операции.

«Очень благодарен руководителям, поддержавшим эту инициативу. Уверен, что именно таким подходом, небезразличием к судьбе каждого человека, который сейчас пошёл защищать Родину, мы сможем с вами добиться той победы, которую мы все ждём. Со своей стороны обязательно окажем поддержку безработным и самозанятым. Дополнительные механизмы мы сейчас прорабатываем», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичные соглашения были подписаны с руководителями девяти агропромышленных предприятий Белгородской области.