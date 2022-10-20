Киев, , 11:07 — REGNUM Президент Швейцарии Иньяцио Кассис прибыл на территорию б. УССР, подконтрольную киевскому режиму, для оценки военной и гуманитарной ситуации. Об этом Кассис сообщил 20 октября в своём микроблоге в Twitter.

Иньяцио Кассис IAEA

«Цель: на месте получить представление о военной ситуации, гуманитарной ситуации и подготовительной работе по восстановлению страны», — написал швейцарский президент.

Он напомнил, что годом ранее также посещал территорию б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в швейцарском Лугано прошла международная конференция по восстановлению территории б. УССР, подконтрольную киевскому режиму. Лидер этого режима В. Зеленский предложил приступить к восстановлению до завершения боевых действий.

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