Барнаул, 20 октября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Алтайском крае планируют ввести пониженные налоговые ставки для ИТ-бизнеса. Предприниматели региона, работающие в области информационных технологий, смогут применять льготные ставки налога при использовании упрощенной системы налогообложения. Мера поддержки будет действовать два года. Соответствующий законопроект вынесен на сессию Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) в октябре 2022 года, сообщает 20 октября телеграм-канал АКЗС.

(сс) Kevin Ku Сфера IT

Как пояснил председатель комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Антон Васильев, изменения в закон «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в Алтайском крае» предлагается принять для поддержки сферы информационно-коммуникационных технологий и обеспечения ее ускоренного развития. Такие меры по защите экономики страны от внешнего санкционного давления зафиксированы в Указе Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации».

Пониженные налоговые ставки для ИТ-сферы предлагается установить в регионе с 1 января 2023 года. Ими смогут воспользоваться субъекты малого и среднего бизнеса, получившие документ о государственной аккредитации в области информационных технологий или являющиеся правообладателями отечественного программного обеспечения, включенного в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

Согласно законопроекту, ставка по УСН для таких предприятий составят 1%, если объектом налогообложения являются доходы. Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, предполагается налоговая ставка в 5%. Ставки применяются при соблюдении налогоплательщиком ряда обязательных условий (например, по размеру оплаты труда).

Пониженные ставки, предлагаемые проектом закона, будут применяться с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года.

Реализация закона не повлечет дополнительных расходов из краевого бюджета. Законопроект предлагается принять в двух чтениях.

Как сообщало ИА REGNUM, российская IТ-отрасль держится достойно: в ней нет сокращений и замораживания найма, а текущая ситуация делает отрасль сильнее — если кто-то уходит с рынка, его место сразу же занимают другие.

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