Владикавказ, 20 октября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Северной Осетии переданы награды родным участников спецоперации, погибших при исполнении воинского долга. С семьями пятерых военнослужащих, награжденных за отвагу и самоотверженность орденами Мужества, встретились глава республики Сергей Меняйло и командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Захаров.

Орден Мужества

Указом президента РФ Владимира Путина посмертно удостоены наград награждены старший прапорщик Дмитрий Корнеев, старший прапорщик Олег Густомясов, старший сержант Исламдин Хусаинов, рядовой Георгий Зеленский, лейтенант Вадим Давыдов.