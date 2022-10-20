Москва, 20 октября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») рассказал главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву о плохом качестве мобильного интернета в Рязанской области, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Duma.gov.ru Андрей Макаров

«Мы с прошлого года еще обеспечиваем мобильный интернет. Тотальное покрытие, когда все жители малочисленного населенного пункта могут пользоваться мобильным быстрым интернетом», — сказал Шадаев на заседании комитета.

«При мне Ирина Андреевна, которая здесь присутствует, пыталась дозвониться вам из Рязанской области, когда там проходила коллегия Минфина. Вы знаете, по поводу полного покрытия интернетом, с учетом того расстояния, на котором находится Рязанская область от Москвы, боюсь, что пока это пожелание… У меня свидетель Минфин», — ответил министру Макаров.