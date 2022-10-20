Луганск, 20 октября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Войска Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 50 боевиков ВСУ, сообщил 20 октября официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава», — цитирует его телеграм-канал ведомства.

Также были уничтожены два танка, одна артиллерийская установка, два бронетранспортера и девять единиц специальной автомобильной техники.