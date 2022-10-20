Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 20 октября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» ищет исполнителя на строительный контракт с начальной ценой 1 115 606 217,6 рубля. Итоги тендера на проектирование и реконструкцию общежития в Новом Уренгое подведут 3 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Финансировать контракт будут средствами окружного бюджета, а выполнить работы должны за 861 календарный день. Реконструкцию должны завершить до 28 февраля 2025 года.

Этажность объекта определят проектом, а общая площадь здания предположительно составит 12,5 тыс. кв. м. В здании должны учесть в том числе актовый зал на 150 мест, тренажерный зал, комнаты отдыха, студенческие и семейные блоки секционного типа — на две жилые комнаты по четыре человека. Семейные секции будут выделены в отдельный блок на 140 человек.

Здание планируется возвести в северной части города на двух земельных участках общей площадью 1,01 га.

Напомним, тем временем в Кузбассе возвели семиэтажное общежитие на 240 мест. Объект власти области назвали уникальным, отметив, что в нём создано максимально благоустроенное, многофункциональное пространство.