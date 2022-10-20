Париж, 20 октября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Ранее начавшаяся во Франции забастовка работников нефтеперерабатывающей и атомной отрасли постепенно перерастает общенациональную и выливается в массовые акции протеста, которые жёстко разгоняет полиция. Кадры разгонов манифестаций 19 октября показали французские телеканалы.

Цитата из видео на YouTube Работа полиции Франции на протестах в Париже

Отмечается, что к протестующим работникам указанных отраслей в Париже и других французских городах присоединились многие тысячи протестующих, выступающих за повышение оплаты труда и заморозку цен на энергоносители.

Также указывается, что к забастовке уже присоединились преподаватели и сотрудники транспортной отрасли. При этом на демонстрируемых телевидением Франции кадрах запечатлено, как полицейские с применением спецсредств жёстко разгоняют протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ярость из-за решения канцлера ФРГ Олафа Шольца о выделении миллиардов евро для поддержки немецкой энергетической отрасли пришёл президент Франции Эммануэль Макрон.